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Treviso, "il caffè fa schifo": tunisina prende a calci una cameriera

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mercoledì 2 settembre 2026
Treviso, "il caffè fa schifo": tunisina prende a calci una cameriera

1' di lettura

Il caffè servito non le è gradito? La tunisina la prende a calci. Questo è quanto accaduto sabato scorso, in un bar in via Roma, nel centro di Treviso. La vittima è una cameriera di soli 20 anni. Ed è stata colpita da una cliente 22enne di origini magrebine. Stando a quanto ricostruito da Fanpage, la cliente si era seduta ai tavoli fuori dal locale con altre persone. Dopo aver consumato la sua bevanda si sarebbe poi alzata per riportare la tazzina. E avrebbe riferito alla cameriera che il caffè "faceva schifo".

Ma non finisce qui. Subito dopo l'avrebbe anche insultata. La cameriera, nel tentativo di risolvere la situazione e venire incontro alla cliente esigente, si sarebbe anche offerta di prepararle un altro caffè. La situazione, in poco tempo, è degenerata. I colleghi della 20enne si sono avvicinati per sostenerla e per allontanare, con difficoltà, la 22enne dal locale.

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Dopo pochi minuti, però, la tunisina sarebbe tornata nel locale e avrebbe continuato a insultare la cameriera colpendola con un calcio all'addome e procurandole una brutta caduta. "L'hanno accompagnata fuori dal locale e sembrava fosse finita così, invece quella ragazza è tornata ancora più arrabbiata di prima", ha raccontato un testimone, citato da Treviso Today.  

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