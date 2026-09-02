Treviso, "il caffè fa schifo": tunisina prende a calci una cameriera

Il caffè servito non le è gradito? La tunisina la prende a calci. Questo è quanto accaduto sabato scorso, in un bar in via Roma, nel centro di Treviso. La vittima è una cameriera di soli 20 anni. Ed è stata colpita da una cliente 22enne di origini magrebine. Stando a quanto ricostruito da Fanpage, la cliente si era seduta ai tavoli fuori dal locale con altre persone. Dopo aver consumato la sua bevanda si sarebbe poi alzata per riportare la tazzina. E avrebbe riferito alla cameriera che il caffè "faceva schifo".

Ma non finisce qui. Subito dopo l'avrebbe anche insultata. La cameriera, nel tentativo di risolvere la situazione e venire incontro alla cliente esigente, si sarebbe anche offerta di prepararle un altro caffè. La situazione, in poco tempo, è degenerata. I colleghi della 20enne si sono avvicinati per sostenerla e per allontanare, con difficoltà, la 22enne dal locale.