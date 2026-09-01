Meteo, un settembre folle: ondate di calore, la previsione di Mario Giuliacci

Con la fine di agosto gli italiani potranno dire finalmente "arrivederci" al caldo? Non proprio. Stando a quanto riferisce il colonnello Mario Giuliacci, sembra proprio che il caldo africano ci accompagnerà anche in questo mese di settembre. La media delle temperature massime di agosto, calcolata sulle 15 principali città italiane dal 2000 a oggi, segna quest'anno 33,4°C, un valore che stacca nettamente qualsiasi precedente. E questo dato, se confrontato con quelli degli ultimi 26 anni, ci fa capire con chiarezza che gli agosti "freschi" sono ormai un lontano ricordo.

Stessa cosa anche per il mese successivo. Storicamente, settembre è stato sempre considerato come una sorta di mese di "transizione". Un delicato passaggio dal caldo estivo fino al freddo autunnale. Ma la storia recente suggerisce di non abbassare la guardia. Come spiega Giuliacci, le ondate di calore settembrine non sono una novità assoluta per l'Italia, ma negli ultimi decenni sono diventate più frequenti, più durature e più estese sul territorio nazionale.

In questo senso, il precedente più clamoroso è quello tra il 5 e il 9 settembre 1946. In quei giorni si toccarono i 45,5°C a Foggia, i 41,2°C a Palermo Boccadifalco e i 40°C a Roma Ciampino, valori che ancora oggi lasciano sbalorditi. Ma è nell'epoca più recente che il fenomeno ha cambiato natura, passando da episodio eccezionale a evento ricorrente. Anche se difficilmente il caldo lascerà in pace la nostra penisola.