Pietralata, bimba disabile, madre e padre morti. Suicidio? Ipotesi-choc: chi ha sparato

Tre colpi d'arma da fuoco sparati alla testa che hanno causato la morte dell'intero nucleo familiare. Sono questi i primi risultati dell'autopsia svolta sulla famiglia di Pietralata, a Roma, dove ha perso la vita una intera famiglia, compresa la bambina di 5 anni affetta da disabilità dalla nascita.

Secondo i primi esiti dell'esame autoptico dell'equipe medica della Sapienza coordinata dal professore Vittorio Fineschi, con ogni probabilità, a esplodere i colpi è stato Luca Abbasciano, anche se non si può escludere un coinvolgimento della moglie Valentina Pambianco. Nella villetta sono stati effettuati prelievi biologici e tossicologici i cui risultati saranno resi noti nei prossimi giorni. L'ipotesi, terribile, è che a tenere in pugno la pistola e a sparare alla figlia siano stati insieme mamma e papà, in preda a una disperazione ormai irrimediabile.