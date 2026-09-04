Multe, arriva la nuova tabella: ecco quali aumentano (fino a 1.000 euro)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ridisegna la mappa delle multe stradali e invia la proposta con l'aggiornamento della tabella prevista dal Codice. Entro il 13 settembre, infatti, i soggetti coinvolti (ministero, operatori e associazioni di settore) dovranno esprimere valutazioni e proposte di modifica. Tra le principali possibili novità? La multa per la violazione dell'obbligo di assicurazione per veicoli a motore, ossia la copertura di responsabilità civile che tutela i danni causati a terzi, sale da 866 a 1.000 euro. E quasi raddoppia la sanzione per la violazione delle regole di precedenza durante manovre delicate come immissione in una strada, retromarcia e inversione di marcia, passando da 42 a 80 euro. In totale si tratta di 795 fattispecie sanzionatorie, afferma il Mit, spiegando che le sanzioni che aumentano sono 66 (l'8%), mentre tutte le altre vengono ridotte, in alcuni casi in "maniera significativa".

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"Nel complesso l'impatto sanzionatorio diminuisce rispetto a quello vigente di circa il 7%, considerando anche che una parte degli incrementi è di pochi euro", sottolinea il ministero di Porta Pia. Sono state, poi, introdotte nuove fattispecie sanzionatorie, inserite sulle segnalazioni della Polizia locale, per "comportamenti gravi" che nel codice vigente non hanno ancora una sanzione ad hoc e che quindi "pongono problemi interpretativi e applicativi", spiega il Mit. Si tratta di 85 casi, pari all'11% del totale.

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