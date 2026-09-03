Pietralata, la strage in famiglia e l'ultimo sms: "Facciamoci due risate", l'ultima tragica pista

C'è ancora un giallo, un angolo di buio nel dramma ormai scoperto della strage in famiglia a Pietralata, alle porte di Roma. Lunedì scorso sono stati trovati senza vita nella loro casa Luca Abbasciano, la moglie Valentina Pambianco, la figlioletta Bianca di 5 anni e gravemente disabile, e il loro cagnolino. Una carneficina dettata dalla disperazione: per la condizione della bimba, per il senso di isolamento e abbandono da parte dello Stato, forse per i problemi economici legati derivanti dalle costose cure a cui avevano sottoposto la piccola e per i quali ora gli inquirenti stanno scandagliando i conti correnti della coppia. Un tragico caso di omicidio-suicidio nel quale però ancora non tutto torna.

Pietralata, la strage in famiglia: le lettere ritrovate in casa, una verità agghiacciante Un dramma privato dietro alla strage in famiglia a Pietralata, alle porte di Roma. Un uomo, Luca Abbasciano, una donna V...

Alle 19.15 di venerdì scorso, scrive il Corriere della Sera, Valentina avrebbe digitato in una chat di Whatsapp che coinvolgeva Luca e una coppia di amici questa frase: "Dai scriviamo sul gruppo che ci facciamo due risate". Questo, poche ore prima che la famiglia venisse sterminata a colpi di pistola, la Glock regolarmente detenuta da Abbasciano. Oggi all’istituto di medicina legale della Sapienza saranno eseguite le autopsie e verrà condotto anche l’esame dello stub per rilevare eventuali tracce di polvere da sparo sulle mani di marito e moglie. Capire chi materialmente ha premuto il grilletto potrebbe chiarire anche le origini del tragico gesto. Quell'ultimo messaggio della madre, apparentemente spensierato, indurrebbe gli inquirenti a ipotizzare che la decisione di farla finita potrebbe non essere stata consensuale. Così come i 20 biglietti d’addio lasciati ai parenti sono stati sì firmati da moglie e marito, ma potrebbero essere stati scritti da una sola mano.

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