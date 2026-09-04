Arezzo, pugni e testate al controllore: un pestaggio atroce, il video-choc

Delirio ad Arezzo, dove un controllore è stato aggredito a bordo di un bus di Autolinee Toscane. Il tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di martedì 1 settembre, quando un uomo, arrivato in bicicletta, avrebbe bloccato il mezzo della linea A+ e poi, una volta salito a bordo, avrebbe colpito il verificatore della società Holacheck con un pugno e una testata al volto.

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Stando alla ricostruzione di Autolinee Toscane, l'episodio sarebbe nato dopo un controllo effettuato in via Crispi, durante il quale due minorenni sarebbero state trovate senza regolare titolo di viaggio. Una delle ragazze avrebbe telefonato all'uomo, che avrebbe quindi raggiunto il bus. Il controllore ha denunciato l'aggressione ai carabinieri. Le immagini delle telecamere di bordo sono state consegnate alle forze dell'ordine per consentire l'identificazione dell'aggressore, fuggito poi in bicicletta. Un video dell'episodio è anche circolato sui social. "La violenza con la quale l'uomo ha aggredito il lavoratore è davvero preoccupante" ha commentato il presidente onorario di Autolinee Toscane Gianni Bechelli, esprimendo solidarietà al verificatore. Per il controllore la prognosi è di 20 giorni.

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