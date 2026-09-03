Padova, lo straniero che ha aggredito un poliziotto? Subito espulso

È stato convalidato ieri, mercoledì 2 settembre, dal gip del tribunale di Padova l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi del 27enne cittadino gambiano fermato mentre si aggirava nel Piazzale della Stazione armato di un grosso coltello da cucina, gridando "Allah Akhbar". Il giudice ha condannato con rito direttissimo il giovane alla pena di 10 mesi di reclusione, concedendo il nulla osta all'espulsione.
Al termine del dibattimento, il questore di Padova Marco Odorisio, valutata la posizione di irregolarità sul territorio nazionale e le pericolosità sociale del 27enne gambiano, ne ha disposto il collocamento presso il Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), ai fini del suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale.
Padova, gambiano semina il panico con un coltello: "Allah Akbar!"È stato arrestato dalla Polizia a Padova un cittadino gambiano di 27 anni, richiedente asilo, che questa mattina,...
"Fermato con un coltello alla stazione di Padova urla 'Allah Akbar' e ferisce un agente: arrestato 27enne africano - il commento della vicesegretaria della Lega Silvia Sardone su Facebook -. Questi delinquenti pericolosi devono essere assolutamente allontanati dal nostro Paese!" Sotto al video in tanti hanno asciato un commento: "Ma che siano veramente espulsi! Non consegnargli un foglio di via", "Questo spazio libero per dire basta a Questi delinquenti espulsione immediata", "I violenti vanno ESPULSI immediatamente, senza passare nelle mani della magistratura rossa, altrimenti c'è li ritroviamo sempre qui", "Remigrazione subito punto non li vogliamo", "Non dovevano neanche entrare in Italia".