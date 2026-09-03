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Cassino, due egiziani lanciano una bici contro un'auto in strada: immagni-choc

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giovedì 3 settembre 2026
Cassino, due egiziani lanciano una bici contro un'auto in strada: immagni-choc

2' di lettura

Lanci di biciclette in strada in quel di Cassino. Una scena agghiacciante ripresa da un telefonino in viale Bonomi risalente allo scorso 15 luglio ma emerso solo nelle ultime ore al termine delle attività investigative che hanno consentito ai Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano di identificare e denunciare i presunti responsabili. Stando a quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato da un battibecco tra un automobilista e due giovani stranieri. Si tratta di due egiziani. Dalle parole si è passato presto ai fatti: i due avrebbero reagito in maniera violenta scagliando una bicicletta elettrica contro la vettura. 

Come riporta Frosinone News, la scena sarebbe stata ripresa da un residente della zona. Il materiale video sarebbe poi stato consegnato alle forze dell'ordine e avrebbe consentito ai militari di risalire all’identità dei due giovani, nei confronti dei quali è scattata la denuncia. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza, molto sentito a Cassino. Negli ultimi mesi, infatti, non sono mancati episodi di tensione e violenza. Resta ora all’autorità giudiziaria il compito di valutare la posizione dei due denunciati e gli eventuali profili di responsabilità. “Non importa il motivo per cui l’hanno fatto – ha commentato un cittadino – non ci sono giustificazioni, nessuno si è fermato, nessuno ha fatto nulla. La paura vince sull’aiuto, l’omertà sulla difesa. E questa non è la mia città”.

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aggressione
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