Bologna, tunisino semina il panico: fugge all'alt e pesta due poliziotti

Un presunto spacciatore ha aggredito e ferito due agenti della Polizia di Stato che lo avevano raggiunto dopo un inseguimento, trovandolo in possesso di eroina e hashish. L'uomo, un 23enne nato in Tunisia con vari precedenti e già sottoposto all'obbligo di dimora a Bologna, è stato arrestato e portato in carcere. L'episodio risale allo scorso 27 agosto quando il giovane, alla guida di un'auto, non si era fermato all'alt intimato da una pattuglia in zona Bolognina, dandosi alla fuga a forte velocità.

Raggiunto in via Stalingrado dagli agenti del Commissariato Bolognina Pontevecchio, per tentare di sottrarsi al controllo ha opposto una violenta resistenza, provocando ai due poliziotti lesioni guaribili in 5 giorni ciascuno. Nel corso della perquisizione personale gli sono stati sequestrati due involucri di hashish per circa 8 grammi, mentre nell'auto sono stati trovati 13 involucri di cocaina per ulteriori 5 grammi. Inoltre, una collana d'oro spezzata in tre parti del peso di circa 66 grammi (sulla cui provenienza sono in corso accertamenti) e 280 euro in contanti.