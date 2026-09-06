Firenze, scambio di cadaveri: cremato per errore, choc a Firenze

Cremato per errore. Uno scambio di bare e cadaveri. Dunque, nessun funerale. Una storia dolorosa e grottesca che arriva da Firenze, un caso che ha colpito tutta l'Italia. La vicenda riguarda Leonardo, 87 anni, per il quale era stata organizzata la cerimonia funebre nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi. Familiari, amici e conoscenti erano già presenti quando, a pochi minuti dall'inizio della messa, il figlio ha ricevuto una telefonata sconvolgente: il corpo dell'anziano non era quello che avrebbe dovuto essere. All'obitorio di Careggi, infatti, la salma sarebbe stata scambiata con quella di una donna.

A quel punto è emerso che il corpo di Leonardo era già stato cremato. L'errore, dunque, è stato scoperto quando ormai non era più possibile rimediare. Le ceneri dell'87enne sono state successivamente trasferite al Tempio Crematorio di Trespiano, dove sarebbero state custodite.

Come spiega La Nazione, ora sono in corso accertamenti per chiarire ogni passaggio della vicenda. Stando alla versione fornita dai familiari, le due salme sarebbero state associate a procedure diverse, ma qualcosa sarebbe andato storto durante le operazioni all'obitorio. Il corpo di Leonardo sarebbe così finito nel percorso destinato alla donna, senza che l'identità venisse correttamente verificata. E c'è un dettaglio che rende ancora più amaro l'accaduto: sull'urna contenente le ceneri dell'uomo comparirebbe ancora il nome della donna a cui, secondo la ricostruzione, era destinata.

La famiglia insiste anche su un'altra anomalia. Nel documento relativo alla morte di Leonardo sarebbe stata riportata una data di decesso errata. Un elemento ulteriore sul quale dovranno essere effettuate verifiche per stabilire con esattezza come sia stato possibile arrivare a uno scambio tanto grave.