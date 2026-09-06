Mario Giuliacci, "mare troppo caldo": l'allarme, cosa ci può travolgere

L'allarme lo lancia il colonnello Mario Giuliacci. Una conseguenza del meteo e delle elevatissime temperature di questa estate: il mare è troppo caldo, un'anomalia che può generare pesanti conseguenze.

A fotografare la situazione sono le ultime rilevazioni del Consorzio LaMMA-CNR, aggiornate alla fine di agosto 2026. Il Mediterraneo mantiene infatti temperature fuori dalla norma anche sotto la superficie, con il calore che si estende fino a diverse decine di metri di profondità.

I dati relativi a luglio sono particolarmente significativi. Il mese è risultato il luglio più caldo nel Mediterraneo dall'inizio della serie storica, nel 1993, con una temperatura superficiale media prossima ai 27°C. Ben il 79% del bacino ha inoltre registrato almeno una giornata di ondata di calore marina forte o superiore.