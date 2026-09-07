Roma, torna la lebbra. Ed è di importazione

A Roma ci sono ancora casi di lebbra. A confermarlo, come riportato da Il Tempo, è una richiesta di sussidi presentata da Roma Capitale per le persone affette dal morbo di Hansen, che è la definizione scientifica della lebbra. Roma Capitale ha inviato la scheda di rilevazione delle spese sostenute nel 2025 per l’erogazione del sussidio. La Regione ha comunicato che l’importo complessivo richiesto è di 33.273 euro e ha provveduto alla concessione, nel 2026, del sussidio a favore delle persone colpite dalla malattia.

La lebbra è una malattia infettiva e cronica causata dal batterio Mycobacterium leprae. Secondo quanto spiegato dall’Istituto Spallanzani, centro di riferimento regionale per le malattie tropicali neglette, può essere trasmessa da persona a persona attraverso goccioline e secrezioni nasali, ma il contagio avviene a seguito di contatti stretti e prolungati nel tempo. Proprio l’Istituto Spallanzani ha sottolineato che le malattie tropicali neglette sono presenti anche in Italia e a Roma. Nella capitale, secondo gli specialisti dell’Istituto nazionale per le malattie infettive, vengono registrati ogni mese casi di leishmaniosi e lebbra.