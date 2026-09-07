Alessandro Di Battista, "impossibile ogni precisione": il dramma, da Cuba voci sempre più pesanti

Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista sembra ancora lontano. Quando tutto era già pronto, c'è stato un dietrofront: le condizioni dell'ex deputato grillino sono peggiorate al punto da impedirgli di viaggiare. Operato d’urgenza a Cuba dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi, Dibba è ancora ricoverato all’Avana, dove viene monitorato costantemente dai medici. Secondo quanto riportato dal Giornale, potrebbero servire ancora diverse settimane prima che Di Battista possa affrontare il viaggio verso Roma.

Di Battista, terrore nel M5s: cosa può accadere a Cuba, rumors sulla mossa Un nuovo malore, un'operazione d'urgenza e il rientro in Italia che slitta: cresce la paura per Alessandro Di Ba...

Per lui era già stata organizzata un'aeroambulanza con successivo ricovero al Policlinico Gemelli. Ma durante il trasferimento verso l'aeroporto dell’Avana le sue condizioni hanno imposto uno stop. Di Battista è stato quindi riportato in ospedale e i medici hanno deciso di procedere con un intervento chirurgico d'urgenza. In ogni caso massimo riserbo sul quadro clinico. Le informazioni ufficiali sono limitate e l'associazione Schierarsi, fondata tra gli altri proprio da Di Battista, ha chiesto "massima discrezione e prudenza" nella diffusione delle notizie, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

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