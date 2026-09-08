Garlasco, ecco il ribaltone: "C'è un nuovo elemento, dossier segretissimo"

A fare il punto, nel programma Ignoto X di La7, è l'inviato Carmelo Schininà . Secondo quanto riferito, le parti hanno depositato diverse consulenze tecniche elaborate nelle ultime settimane. Tre, in particolare, potrebbero assumere rilievo nell'inchiesta.

Nuovi accertamenti e un dossier investigativo definito "segretissimo" riaccendono i riflettori sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. In vista della chiusura delle indagini, fissata per il 28 settembre, il procedimento pavese potrebbe arricchirsi di elementi destinati a riaprire interrogativi sulla ricostruzione dell'omicidio.

La prima riguarda una nuova rilettura delle intercettazioni di Andrea Sempio risalenti al 2017 e conterrebbe elementi finora inediti. La seconda analizza le calzature e la dinamica delle camminate di Alberto Stasi e Sempio, con particolare attenzione all'impronta attribuita all'assassino. Il terzo approfondimento riguarda invece nuovi accertamenti genetici.

Gli esiti delle consulenze, secondo le informazioni diffuse, potrebbero fornire elementi nuovi anche rispetto alle contestazioni formulate finora nei confronti di Sempio, attualmente unico indagato nell'inchiesta della Procura di Pavia.

Parallelamente, la difesa di Alberto Stasi avrebbe condotto una nuova indagine difensiva, mantenuta finora nel massimo riserbo. Il contenuto del dossier non è stato reso pubblico, ma fonti investigative lo avrebbero definito particolarmente interessante.