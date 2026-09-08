Torino, choc in aeroporto: testa di coccodrillo essiccata in valigia

Una testa di coccodrillo essiccata: questo quanto è stato trovato nella valigia di un passeggero italiano all'aeroporto di Torino Caselle "Sandro Pertini". L'uomo, in arrivo da Miami via Istanbul, è stato denunciato a piede libero. L'animale in questione, inoltre, apparteneva a una specie protetta, la Crocodylia spp, una di quelle tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione.

A fare l'orribile scoperta sono stati i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari della Guardia di Finanza durante i controlli allo scalo torinese. Controlli che si inseriscono nell'ambito delle attività di vigilanza e contrasto al commercio di specie protette e in via di estinzione, intensificate durante il periodo estivo per il maggiore afflusso di viaggiatori provenienti da località considerate a rischio.