Garlasco, "elementi che non riguardano né Stasi, né Sempio": cosa può accadere il 28 settembre

Il delitto di Garlasco si prepara a un nuovo colpo di scena. A breve, infatti, non si esclude la richiesta di revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi, unico condannato per la morte di Chiara Poggi. "Abbiamo lavorato tutta l'estate e ancora stiamo lavorando per la difesa di Alberto Stasi anche per portare avanti il tema della revisione. Non posso entrare nel dettaglio ma stiamo studiando su diversi fronti in ambito genetico", spiega il genetista Ugo Ricci, consulente dei legali di Stasi, all'Agi.