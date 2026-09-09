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Garlasco, Caterina Collovati su Sempio: "Gravi difficoltà ad approcciarsi a una donna"

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mercoledì 9 settembre 2026
Garlasco, Caterina Collovati su Sempio: "Gravi difficoltà ad approcciarsi a una donna"

2' di lettura

"Se si basa su questi scritti, il consulente della Procura può dire che il movente ci sta tutto, qui parliamo di una persona con gravi difficoltà ad approcciarsi a una donna": la giornalista Caterina Collovati lo ha detto nello studio di Milo Infante a Verità Nascoste su Rete 4, parlando del delitto di Garlasco, cioè dell'uccisione della 26enne Chiara Poggi, e dell'attuale sospettato della Procura di Pavia, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. 

Durante il dibattito, è stato tirato fuori un post sullo stupro che Sempio, con il nickname di Andrea S., avrebbe scritto su un blog nel 2014, sette anni dopo i fatti di Garlasco: "Razionalmente può esser un orrore ma, dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, lo stupro è la dimostrazione pratica della forza del maschio e la 'prova' che trasmetterà ai propri discendenti qualità di forza e aggressività, utilissime a sopravvivere in natura. Discendenti forti e aggressivi in grado di prendersi ciò che vogliono e spandere i propri geni nel mondo... il sogno di ogni mamma". 

"Quel filmino di Chiara magari l'avrà visto in qualche modo, avrà pensato che Chiara fosse disponibile e ha tentato...", ha proseguito poi la Collovati. "Qui arriviamo già al movente dell'omicidio", l'ha interrotta il conduttore. E la giornalista, tornando al post, ha chiosato: "Cosa ci dicono questi scritti? Che personalità ci raccontano? Poi, che non valgano a processo o cosa, è altra storia, però insomma restano, ci sono". 

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