Libero logo
Afd
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

Garlasco, Milo Infante a De Rensis: "Cadute tutte le ipotesi di complotto contro la Procura"

di
Libero logo
mercoledì 9 settembre 2026
Garlasco, Milo Infante a De Rensis: "Cadute tutte le ipotesi di complotto contro la Procura"

2' di lettura

"Secondo fonti di Verità Nascoste, il famoso esposto, quella presentato alla Procura generale in cui si ipotizzava un complotto contro la Procura di Pavia, un complotto con gli investigatori, è passato dalla Procura generale alla Procura ordinaria di Milano, il che tradotto vuol dire che tutte le ipotesi di complotto o di macchinazione contro la Procura di Pavia sono cadute": Milo Infante lo ha detto durante la sua trasmissione, Verità Nascoste su Rete 4, davanti all'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi nell'ambito del delitto di Garlasco. Stando a quanto riferito dal conduttore, quindi, sarebbero cadute le accuse di complotto a carico dell'avvocato. 

Durante il programma, poi, è stato riferito che il nuovo medico legale per la difesa Stasi sarà il professor Fineschi. E De Rensis ha spiegato: "Il professor Fineschi ci onora di collaborare con l'avvocato Bocellari e con me, quindi è il nostro medico legale e qualora dovesse servire, lui metterà a disposizione tutta la sua conoscenza e la sua scienza per il nostro percorso. E mi lasci dire che tutte le scelte dei consulenti sono condivise con la mia collega, la quale opera in maniera magistrale un raccordo fra i consulenti e, mi creda, non è un lavoro semplice".

"L'attività del professor Fineschi sarà importante - ha poi spiegato Infante - perché uno degli elementi di novità che, possiamo immaginare, è una deduzione, sarà contenuto nell'istanza di revisione parte proprio dal lavoro della dottoressa Cattaneo, quindi dal contenuto dello stomaco e dallo spostamento dell'ora del delitto". 

tag
verità nascoste
garlasco
alberto de rensis
milo infante

A Verità Nascoste Garlasco, Caterina Collovati su Sempio: "Gravi difficoltà ad approcciarsi a una donna"

Novità in arrivo? Garlasco, "elementi che non riguardano né Stasi, né Sempio": cosa può accadere il 28 settembre

L'omicidio di Chiara Garlasco, ecco il ribaltone: "C'è un nuovo elemento, dossier segretissimo"

ti potrebbero interessare

Report, ecco le inchieste mai trasmesse: solo un caso?

Report, ecco le inchieste mai trasmesse: solo un caso?

Giancarlo Di Canio
Livorno, tre rapine in meno di un mese: l'uomo con le protesi semina il panico

Livorno, tre rapine in meno di un mese: l'uomo con le protesi semina il panico

Redazione
Covid, gli intermediari che aprirono alla Cina

Covid, gli intermediari che aprirono alla Cina

Quando Galli Della Loggia avvertiva contro i rischi del multiculturalismo acritico

Quando Galli Della Loggia avvertiva contro i rischi del multiculturalismo acritico

Daniela Mastromattei