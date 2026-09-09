Quando Galli Della Loggia avvertiva contro i rischi del multiculturalismo acritico

Ci sono notizie che sembrano anticipare il destino di una nazione. Alla scuola “Giulio Cesare” di Mestre sono rimasti tre cognomi italiani. Non è un dettaglio statistico e neppure una curiosità di provincia. È un campanello che suona dentro un edificio dal quale, nel frattempo, stanno scappando quasi tutti, professori e bidelli compresi. Ma sarebbe un errore fermarsi alla contrapposizione, ormai consunta, tra «italiani» e «stranieri». La questione vera è un’altra: che cosa deve essere una scuola italiana quando la maggioranza dei suoi studenti proviene da famiglie che hanno un’altra storia, un’altra lingua e, in alcuni casi, un’altra cultura di riferimento?

È la domanda che, alla fine di luglio aveva posto Ernesto Galli della Loggia, in un editoriale sul Corriere della Sera “Parlare (davvero) di scuola”. Aveva immaginato aule composte per il 70 o l’80% da ragazzi provenienti da famiglie estranee alla cultura italiana, spesso islamiche e fortemente osservanti, domandandosi che cosa sarebbe accaduto quando la storia, la letteratura, i valori civili e perfino le relazioni tra i sessi insegnati dalla scuola fossero entrati in contrasto con il retroterra familiare degli allievi. Poco più di un mese dopo, Mestre ha risposto.