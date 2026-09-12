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Jesolo, caccia a due giovani: "Pubblico questo video con grande rabbia"

sabato 12 settembre 2026
Jesolo, caccia a due giovani: "Pubblico questo video con grande rabbia"

1' di lettura

A Jesolo è caccia al ladro e si scatena l'indignazione web: in un negozio di telefonia in via Trolese, nella notissima località balneare in provincia di Venezia, è stato rubato un iPhone 17 Pro.

Protagonisti del furto con destrezza, ripreso dalle videocamere di sorveglianza, sono stati due giovani, entrati nel negozio da pochi minuti e in grado di sottrarre con un gesto rapido e semplicissimo, il costoso device direttamente dal bancone, sfruttando un momento di distrazione del commesso.

Il titolare dell'attività commerciale, Gianluca, ha però deciso di pubblicare sui social il video (poi ripubblicato anche dal Gazzettino) del furto per cercare in ogni modo di rintracciare i due ladri.

"Con grande rabbia pubblico questo video. Questi due ragazzi sono entrati nella nostra attività e con molta scaltrezza sono riusciti a rubare un iPhone 17 Pro", ha scritto il commerciante. "Il video è già stato consegnato alle forze dell'ordine e spero davvero che qualcuno possa riconoscerli o fornire informazioni utili. Condivido queste immagini anche per creare collaborazione e solidarietà tra commercianti della zona: oggi è successo a noi, domani potrebbe succedere a qualcun altro".

Una sorta di rivolta mediatica contro la piaga dei furti, sempre più diffusa. "Se avete informazioni utili, non intervenite direttamente, ma segnalatele subito alle forze dell'ordine. Grazie di cuore a chi ci aiuterà condividendo", scrive Gianluca mentre la Polizia sta già analizzando i fotogrammi per risalire all'identità della coppia di ladri.

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