SuperEnalotto, a Oggiono è caccia al vincitore dei 223 milioni: spunta il nome di Roberto

A Oggiono la domanda è una sola: chi ha in tasca la schedina del SuperEnalotto che vale 223,1 milioni di euro? Dopo la vincita del jackpot record, in paese è partita la caccia al fortunato e, nelle ultime ore, nel tam tam tra bar, negozi e conoscenti è comparso anche un nome: Roberto. Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale che sia lui il vincitore. Il nome circola come indiscrezione e resta quindi tutto da verificare. Gli indizi, però, stanno alimentando la curiosità. La schedina vincente sarebbe stata giocata per appena 5 euro, senza l'opzione Superstar. E, secondo quanto riferito, la combinazione dei numeri sarebbe stata ripetuta dal giocatore per oltre un anno. Un'abitudine che, se confermata, potrebbe rendere più semplice per qualcuno riconoscere il fortunato cliente.

Un primo elemento arriva proprio dal punto vendita dove è stata effettuata la giocata. La vincita sarebbe stata centrata nella mattinata e, secondo quanto raccontato da Daniela Timaco, la barista che era in servizio quel giorno, le schedine da 5 euro acquistate in quella fascia oraria erano state giocate da uomini. "Non ho battuto schedine da 5 euro a nessuna donna, tutti uomini", ha raccontato la barista. La combinazione vincente sarebbe stata giocata regolarmente dallo stesso cliente per oltre un anno. Se il dato venisse confermato, significherebbe che il neo-milionario non avrebbe affidato la sua fortuna a una scelta casuale dell'ultima ora, ma avrebbe continuato a puntare sui propri numeri abituali.

In un paese dove molti clienti del bar si conoscono e dove le abitudini finiscono inevitabilmente per diventare familiari, dopo una vincita di queste proporzioni ogni dettaglio assume un peso diverso. C'è chi prova a ricordare chi fosse presente quella mattina, chi osserva i clienti abituali e chi si domanda se il vincitore abbia già rivelato la propria fortuna a qualcuno.