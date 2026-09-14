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Alessandro Di Battista

Ponte Milvio, nuda e con un coltello minaccia e terrorizza i passanti: fermata col taser

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lunedì 14 settembre 2026
Ponte Milvio, nuda e con un coltello minaccia e terrorizza i passanti: fermata col taser

1' di lettura

Nuda, in lacrime e con un coltello in mano: così una 38enne di origini cubane ha minacciato i passanti scatenando il panico nella zona di Ponte Milvio a Roma: è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 13 settembre. La donna, poi risultata incensurata, è stata fermata grazie all’intervento, necessario, della polizia. Le forze dell'ordine l'hanno bloccata con il taser. Dopodiché la 38enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri e lì è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Dopo aver minacciato un passante, mente era in uno stato di forte ed evidente alterazione, la 38enne si sarebbe rifugiata all’interno dell’androne di un palazzo nella zona. Mentre a lanciare l'allarme è stato proprio l’uomo vittima di minaccia, che ha subito chiamato le forze dell’ordine. I poliziotti, dunque, hanno fermato la donna in uno stabile in via della Farnesina. In un primo momento gli agenti avrebbero provato a far calmare la donna, poi però, vedendo che i tentativi non andavano a buon fine, sono riusciti a disarmarla solo tramite l'utilizzo del taser. A quel punto la 38enne, immobilizzata, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasferita all'ospedale. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

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