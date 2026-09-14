Milano, fugge all'alt e vuole investire gli agenti: toh, dove lo beccano

Prima non si ferma all’alt rischiando di investire due agenti, poi si dà alla fuga verso la tangenziale e infine viene arrestato sotto casa. È finita nella notte tra venerdì e sabato la corsa di un 27enne nato a Seriate, arrestato dalla Polizia Locale di Milano per resistenza e fuga a seguito dell’inottemperanza all’alt. I fatti si sono svolti intorno alle 23 di giovedì in via Fabio Massimo, dove tre pattuglie della Polizia Locale erano impegnate in un posto di controllo.

Alla vista del posto di blocco, la Mini Cooper Countryman guidata dal 27enne ha accelerato di colpo sfiorando due agenti, che sono riusciti a schivare l'impatto restando illesi.

Le pattuglie si sono lanciate all’inseguimento del veicolo fino allo svincolo della Tangenziale Est, dove l’auto, procedendo a zig zag tra i veicoli a forte velocità, era riuscita a far perdere le proprie tracce. Grazie agli accertamenti della Centrale Operativa, gli agenti sono risaliti all’indirizzo del proprietario nel comune bergamasco di Almè e, insieme ai Carabinieri del posto, hanno individuato e sequestrato la Mini Cooper ai fini della confisca. Il 27enne, che nel frattempo era uscito di nuovo a bordo di uno scooter, è stato bloccato dagli agenti al suo rientro intorno alle 2 del mattino. Il Pm di turno ha disposto l’arresto per il 27enne e il processo con rito direttissimo si è svolto ieri presso il Tribunale di Bergamo.

«Apprendo che durante la scorsa notte un ventisettenne ha ignorato l'alt della Polizia Locale in via Fabio Massimo al Corvetto», spiega il Deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato. «È questo solo uno dei tanti episodi nei quali la vita degli uomini del bravo Comandante Mirabelli è messa in pericolo da chi fugge non fermandosi all’alt o da chi aggredisce gli uomini in Divisa. Per questo chiedo che le Polizie Locali di tutta Italia vengano al più presto dotate degli equipaggiamenti più efficaci per potersi difendere con particolare riferimento a giubbini antiproiettile, body-cam e anche dash-cam all’interno delle pattuglie».