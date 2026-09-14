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Fontana di Trevi, fermati 30 borseggiatori: uno choc, tra i ladri una 13enne

lunedì 14 settembre 2026
Fontana di Trevi, fermati 30 borseggiatori: uno choc, tra i ladri una 13enne

2' di lettura

Roma sotto scacco dei borseggiatori: un assedio per i turisti. Come riporta il Messaggero, sale a 30 il conto deo fermati in pieno centro per furti con destrezza. Tra i fermati anche una 13enne, sorpresa a taccheggiare alla Fontana di Trevi.

La ragazzina, di origini bosniache, è stata intercettata sabato mattina dalla polizia locale mentre cercava di allontanarsi dopo aver sottratto un portafogli e uno zaino contenente anche alcuni passaporti appartenenti a turisti turchi. Gli agenti l'hanno inseguita e bloccata, recuperando la refurtiva. Vista la minore età, la giovane è stata riaffidata al padre.

Il fenomeno non riguarda però soltanto la zona della Fontana di Trevi. Nel corso dell'ultimo fine settimana sono scattati altri interventi delle forze dell'ordine tra Termini e il Colosseo. Dal primo luglio, complessivamente, sono più di 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri.

Particolare attenzione è stata riservata all'area dell'Anfiteatro Flavio, dove già nei mesi scorsi erano aumentate le denunce per rapine e aggressioni ai danni di turisti. Secondo gli investigatori, alcuni gruppi individuavano le proprie vittime seguendole anche durante il rientro negli hotel o dopo l'uscita dai locali.

Dal primo luglio alla fine di agosto, i carabinieri hanno fermato 17 persone, tutte uomini tra i 17 e i 25 anni e di origini nordafricane, accusate a vario titolo di rapina e rapina aggravata. Un bilancio che, secondo gli investigatori, segnala comunque un miglioramento: dalle due o tre rapine registrate ogni notte a inizio luglio si è passati allo stesso numero distribuito nell'arco di un'intera settimana.

Le indagini hanno inoltre evidenziato un particolare utilizzo dei social, soprattutto "TikTok", dove alcune bande avrebbero mostrato le proprie "gesta", alimentando una sorta di competizione. Un fenomeno già emerso a febbraio, quando erano comparsi video di un giovane egiziano con un coltello davanti al Colosseo.

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