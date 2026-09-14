Mario Roggero, rigettato il differimento della pena: il gioielliere resta in carcere

Mario Roggero resta in carcere. È questa la decisione presa dal tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa del gioielliere 72enne di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l’assalto alla sua gioielleria nell’aprile 2021.

Il gioielliere è detenuto in carcere a Bollate. Il suo legale Stefano Marcolini, nell'udienza dello scorso 9 settembre davanti al tribunale di sorveglianza di Torino, aveva avanzato la richiesta di differimento della pena in attesa della decisione del capo dello Stato sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare sempre in attesa della decisione del presidente della Repubblica. Il prossimo 16 settembre analoga udienza sarà davanti al tribunale di sorveglianza di Milano.