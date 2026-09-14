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Roberto Gualtieri sale sul palco con Jovanotti, umiliato a tempo record. "Stappa i tombini"

lunedì 14 settembre 2026
Roberto Gualtieri sale sul palco con Jovanotti, umiliato a tempo record. "Stappa i tombini"

2' di lettura

Colpo di scena al concerto conclusivo del Jova Tour. Sul palco è salito il sindaco Roberto Gualtieri, che si è esibito in "Samba da Rosa" di Vinicius de Moraes, ribattezzata per l'occasione "Samba di Roma". A raccontare come è nata l'idea è stato Jovanotti, che ha spiegato di aver invitato il sindaco della Capitale a salire sul palco durante le date romane del tour: "L'ho buttata lì, ho detto: visto che sono al Circo Massimo il 12 e 13 settembre, perché non vieni e suoniamo una canzone brasiliana insieme alla mia band, una canzone che ami, magari è un disco che tutti e due adoriamo?". "Io poi ho pensato che si fosse dimenticato", ha proseguito il cantante. "L'altro giorno ci siamo sentiti, mi ha chiamato e ha detto: 'Io sono pronto'", ha proseguito Jovanotti prima di presentare Gualtieri al pubblico: "Vi prego di accoglierlo con un applauso, perché oggi non è solo il sindaco. È un collega, è un musicista".

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Non è la prima volta che Lorenzo Cherubini e Gualtieri si cimentano insieme proprio con questo brano. I due lo avevano già improvvisato ad aprile in Campidoglio, nello studio del sindaco, in occasione della presentazione del Jova Summer Party e del Jova Giro. In quella stessa occasione Gualtieri aveva annunciato la decisione di conferire a Jovanotti la Lupa Capitolina, la massima onorificenza di Roma Capitale.

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Eppure i cittadini non hanno apprezzato. Con una città alle prese con problemi ancora non risolti, la presenza di Gualtieri sul palco non è andata giù a molti. "Gualtieri, invece de andare a suonare con Jovanotti viette a fa’ un giro a Prati", scrive un utente pubblicando la foto dei rifiuti sui marciapiedi del quartiere. Un altro: "Stappa prima i tombini e poi suona". E ancora: "Roma si allaga quando piove e c’è chi se la suona", "Più bravo come chitarrista che come sindaco". Insomma una performance tutt'altro che 

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