Roberto Gualtieri sale sul palco con Jovanotti, umiliato a tempo record. "Stappa i tombini"

Colpo di scena al concerto conclusivo del Jova Tour. Sul palco è salito il sindaco Roberto Gualtieri, che si è esibito in "Samba da Rosa" di Vinicius de Moraes, ribattezzata per l'occasione "Samba di Roma". A raccontare come è nata l'idea è stato Jovanotti, che ha spiegato di aver invitato il sindaco della Capitale a salire sul palco durante le date romane del tour: "L'ho buttata lì, ho detto: visto che sono al Circo Massimo il 12 e 13 settembre, perché non vieni e suoniamo una canzone brasiliana insieme alla mia band, una canzone che ami, magari è un disco che tutti e due adoriamo?". "Io poi ho pensato che si fosse dimenticato", ha proseguito il cantante. "L'altro giorno ci siamo sentiti, mi ha chiamato e ha detto: 'Io sono pronto'", ha proseguito Jovanotti prima di presentare Gualtieri al pubblico: "Vi prego di accoglierlo con un applauso, perché oggi non è solo il sindaco. È un collega, è un musicista".