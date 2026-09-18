Torino, il coreo anti-Vannacci accerchia un passante: squadrismo rosso, interviene la Digos

Alta tensione al corteo contro Roberto Vannacci . A Torino il leader di Futuro Nazionale è stato contestato da un centinaio di manifestanti per l'arrivo dell'ex generale nel capoluogo piemontese per la tavola rotonda organizzata da Fsp Polizia di Stato, Associazione per la legalità e la sicurezza sul lavoro Odv e Fmpi dal titolo 'Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori'. La zona intorno all'hotel NH Torino Centro, in corso Vittorio Emanuele, è stata blindata. "Nessun generale per nessuna guerra. Vannacci fuori da Torino", si legge in uno striscione dei manifestanti.

Ma gli antagonisti non si sono scagliati solo contro Vannacci. Nel corso della dimostrazione antifascista, questi ultimi si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato delle uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta; sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.

E ancora, come dimostrato in un video diffuso sui social da La Stampa, "alcuni manifestanti accerchiano un uomo che sta passando davanti al presidio e che, secondo il gruppo, li avrebbe insultati: 'Cos’hai detto sulla Palestina?'. Gli agenti della Digos intervengono per proteggerlo e allontanarlo, mentre alcune persone lo seguono per tutto l’isolato, insultandolo. L’uomo riesce infine ad allontanarsi su corso Inghilterra, dopo aver superato i blindati. 'Non ho insultato nessuno – racconta – ho soltanto chiesto cosa fosse quella bandiera della Palestina. Mi hanno accerchiato solo perché ho fatto una domanda ed ero in giacca e cravatta'".