Massimo Cacciari liquida Roberto Vannacci: "Sul piano internazionale non conta nulla"

"Le divisioni nella destra? Sul piano internazionale non contano nulla". Massimo Cacciari liquida così la domanda di Lilli Gruber a Otto e Mezzo sull'alleanza o meno tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. "Quello che conterebbe sarebbero governi europei che si muovessero per evitare situazioni catastrofiche e che portassero queste guerre alla fine. Non tanto alla pace, dato che è difficile, ma almeno a dei trattati. Invece la politica europea non è di pace...".

4 di Sera, Massimo Cacciari e la lezione su AfD: "Nazisti? Ma basta! Perché li votano" Dopo AfD in Germania, toccherà a Futuro nazionale di Roberto Vannacci? Basta una domanda dell'inviata di 4 di...

E, tornando al leader di Futuro Nazionale e ai suoi esponenti: "I Vannacci in politica internazionale non contano assolutamente niente". Già mesi fa, sempre nel salotto di La7, Cacciari aveva ridimensionato molto l'ex generale: "I nuovi fascismi non sono neanche questo. Sono un’altra cosa molto più seria, e non sono più fascismi per ragioni tecniche. Non sto qui a spiegare, l’ho spiegato cento volte dappertutto. Basta. Non è più il pericolo del fascismo, è assurdo questo discorso".

Otto e Mezzo, Massimo Cacciari ridicolizza Pd e 5 Stelle: "È una follia" Si parla di guerre a Otto e Mezzo, dove tra gli ospiti c'è Massimo Cacciari. In collegamento con lo studio di...