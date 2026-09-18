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Pinerolo, colpisce una 12enne alla testa con una spranga senza motivo: chi finisce in manette

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venerdì 18 settembre 2026
Pinerolo, colpisce una 12enne alla testa con una spranga senza motivo: chi finisce in manette

1' di lettura

Ennesima follia nelle nostre città. Avrebbe prima inseguito una minore di soli 12 anni, che stava passeggiando con un'amica nei pressi di via Diaz e poi l'avrebbe colpita violentemente con una spranga di ferro alla testa. Il protagonista è un 22enne del torinese arrestato poi dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. Da una prima ricostruzione, il giovane avrebbe compiuto il gesto, ieri pomeriggio - giovedì 17 settembre - in strada a Pinerolo, senza alcun apparente motivo.

A segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine era stato un passante che aveva notato la ragazzina inseguita per strada da un giovane. Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato l'uomo che era già stato fermato da alcuni passanti. La minore, che stava passeggiando in compagnia di un'amica, è stata quindi trasportata al vicino Pronto Soccorso cittadino. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

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L'autore dell'episodio, un giovane ventiduenne di Pinerolo, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio aggravato e, come disposto dalla Procura di Torino, condotto nel carcere Lorusso e Cutugno a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Restano da chiarire le ragioni del gesto. Al momento, secondo quanto riferito dai carabinieri, non sarebbe emerso un apparente motivo all’origine dell’aggressione.

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