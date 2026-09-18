Pinerolo, colpisce una 12enne alla testa con una spranga senza motivo: chi finisce in manette

Ennesima follia nelle nostre città. Avrebbe prima inseguito una minore di soli 12 anni, che stava passeggiando con un'amica nei pressi di via Diaz e poi l'avrebbe colpita violentemente con una spranga di ferro alla testa. Il protagonista è un 22enne del torinese arrestato poi dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. Da una prima ricostruzione, il giovane avrebbe compiuto il gesto, ieri pomeriggio - giovedì 17 settembre - in strada a Pinerolo, senza alcun apparente motivo.
A segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine era stato un passante che aveva notato la ragazzina inseguita per strada da un giovane. Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato l'uomo che era già stato fermato da alcuni passanti. La minore, che stava passeggiando in compagnia di un'amica, è stata quindi trasportata al vicino Pronto Soccorso cittadino. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.
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L'autore dell'episodio, un giovane ventiduenne di Pinerolo, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio aggravato e, come disposto dalla Procura di Torino, condotto nel carcere Lorusso e Cutugno a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Restano da chiarire le ragioni del gesto. Al momento, secondo quanto riferito dai carabinieri, non sarebbe emerso un apparente motivo all’origine dell’aggressione.