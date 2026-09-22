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Sigfrido Ranucci

Bari, la vicensindaca parcheggia nel posto per disabili: niente multa, imbarazzo Pd

martedì 22 settembre 2026
Bari, la vicensindaca parcheggia nel posto per disabili: niente multa, imbarazzo Pd

1' di lettura

Monta la polemica a Bari, dove, il 15 settembre, la macchina della vicesindaca Giovanna Iacovone è stata fotografata sulle strisce gialle dedicate alle persone con disabilità proprio davanti al Comune. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, che ha riportato la notizia, sul cruscotto non era esposto alcun contrassegno. Tuttavia, Iacovone non ha ricevuto alcuna sanzione amministrativa. L'accaduto ha inevitabilmente fatto scoppiare la polemica tra i cittadini e all'interno di Palazzo di Città.

Sempre secondo il Corriere, che ha parlato con un assessore rimasto anonimo, quello di qualche giorno fa non sarebbe un caso isolato. Iacovone, numero due della giunta di sinistra guidata dal sindaco Vito Leccese, non ha potuto fare altro che riconoscere l'errore, spiegando che sarebbe stato frutto di una distrazione. "Ho sbagliato", ha detto. Annunciando poi di aver acquistato una bicicletta elettrica per gli spostamenti in città. 

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Le parole della vicesindaca non sono però bastate a spegnere la polemica: le opposizioni sono andate duramente all'attacco, arrivando persino a chiedere le dimissioni della donna attraverso le parole dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Chiara Gemma. L'episodio ha inoltre riportato l'attenzione sull'operato, non impeccabile, della vicesindaca, la cui delega principale è quella alla Rigenerazione urbana e sociale. L'8 giugno scorso, BariToday le aveva assegnato un 5+, indicando tra le criticità soprattutto la mancata approvazione del Piano urbanistico generale. Un giudizio che questo episodio non contribuirà certo a migliorare. 

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