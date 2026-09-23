La vicesindaca di Bari e l'auto sul posto disabili

Il vicesindaco di Bari, Giovanna Iacovone, beccata più volte con l’auto parcheggiata nel posto riservato ai disabili. Senza averne il permesso. L’ultima volta il 15 settembre, come testimoniato dal Corriere del Mezzogiorno. E non in un posto nascosto, ma nella centralissima corso Vittorio Emanuele, proprio sotto il Comune di Bari. E di fronte a lei l’auto della polizia municipale, che si è ben guardata dal multare il vicesindaco. Giovanna Iacovone, assessore alla rigenerazione urbana, et vice del sindaco Vito Leccese in quota “La Giusta Causa”, l’associazione civica di sinistra guidata dall’avvocato Michele Laforgia.
Francesco Petruzzelli sul Corriere del Mezzogiorno ha raccolto la testimonianza di un altro assessore della giunta Leccese, secondo cui non sarebbe la prima volta che Iacovone parcheggia in sosta riservata ai disabili: «Questa storia getta discredito su tutti noi, chiamati a dare il buon esempio ai cittadini. Altre volte la collega ha parcheggiato sugli stalli della polizia locale, ma questa volta è ancora più grave: non si può lasciare l’auto sulle strisce dei disabili». Sulla vicenda è anche intervenuto il garante locale dei diritti dei disabili, chiedendo le scuse del vicesindaco. Che sono arrivate in ritardo. Con la promessa di passare alla bicicletta...
Bari, la vicesindaca parcheggia nel posto per disabili: niente multa, imbarazzo PdMonta la polemica a Bari, dove, il 15 settembre, la macchina della vicesindaca Giovanna Iacovone è stata fotograf...
L’europarlamentare di Fdi Chiara Gemma ha chiesto le dimissioni della vicesindaca, sostenendo che chi ricopre un incarico pubblico debba dare l’esempio. Mentre Forza Italia ha evidenziato che «mentre il sindaco Vito Leccese toglie posti auto ai baresi in nome del Brt e delle piste ciclabili, la vicesindaca Giovanna Iacovone parcheggia la sua Dacia sulle strisce gialle riservate ai disabili. Non in qualche zona remota, ma davanti a Palazzo di Città, sotto gli occhi di tutti».
Taranto, orrore ai Giochi: atleta violentata, chi è l'orcoUna giovane atleta avrebbe denunciato un’aggressione a sfondo sessuale avvenuta nella notte tra il 31 agosto e il ...
Con una locandina Forza Italia riporta l’accaduto: «Non un episodio isolato: qualcuno in giunta parla di un’abitudine che va avanti da due anni. L’assessora alla Rigenerazione Urbana, in quota “La Giusta Causa”, l’associazione che dovrebbe avere a cuore i diritti e le fragilità, occupa lo spazio di chi quel diritto lo ha per legge, non per privilegio. Doppia morale a Bari: regole severissime per i cittadini, tolleranza infinita per chi siede in giunta. Sindaco Leccese, lo sa da due anni e non fa nulla? Questo è il vostro rispetto per i cittadini più deboli? Questo è il vostro rispetto delle regole?».