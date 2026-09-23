La vicesindaca di Bari e l'auto sul posto disabili

Il vicesindaco di Bari, Giovanna Iacovone, beccata più volte con l’auto parcheggiata nel posto riservato ai disabili. Senza averne il permesso. L’ultima volta il 15 settembre, come testimoniato dal Corriere del Mezzogiorno. E non in un posto nascosto, ma nella centralissima corso Vittorio Emanuele, proprio sotto il Comune di Bari. E di fronte a lei l’auto della polizia municipale, che si è ben guardata dal multare il vicesindaco. Giovanna Iacovone, assessore alla rigenerazione urbana, et vice del sindaco Vito Leccese in quota “La Giusta Causa”, l’associazione civica di sinistra guidata dall’avvocato Michele Laforgia.

Francesco Petruzzelli sul Corriere del Mezzogiorno ha raccolto la testimonianza di un altro assessore della giunta Leccese, secondo cui non sarebbe la prima volta che Iacovone parcheggia in sosta riservata ai disabili: «Questa storia getta discredito su tutti noi, chiamati a dare il buon esempio ai cittadini. Altre volte la collega ha parcheggiato sugli stalli della polizia locale, ma questa volta è ancora più grave: non si può lasciare l’auto sulle strisce dei disabili». Sulla vicenda è anche intervenuto il garante locale dei diritti dei disabili, chiedendo le scuse del vicesindaco. Che sono arrivate in ritardo. Con la promessa di passare alla bicicletta...