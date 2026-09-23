Capotreno ucciso, la furia dell'immigrato in Tribunale: cosa fa alla sua avvocata

Orrore in Tribunale. Marin Jelenic, l'immigrato accusato dell'omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio nella stazione di Bologna avvenuto lo scorso 5 gennaio, è stato portato via dall'aula. Il motivo? L'uomo ha cominciato a prendere a pugni e calci la gabbia di vetro dove è rinchiuso e ad insultare la sua avvocata, con parolacce, oltre a dire che questo "è un processo politico, condotto in modo indegno e mafioso e che l'Italia è un Paese mafioso". Una follia. L'imputato è stato quindi condotto nuovamente in carcere. Jelenic ha cominciato a dare in escandescenze mentre era in corso la testimonianza dell'esperto nominato dalla Corte per una perizia psichiatrica, Domenico Berardi.

A questo punto il presidente dell'Assise, Pasquale Liccardo, ha fatto portare via dall'aula Jelenic e poi la sua legale, Marialuisa Marcucci, ha chiesto di essere dispensata dall'incarico difensivo. Liccardo ha però detto all'avvocata che il comportamento di Jelenic, nonostante sia stato offensivo, non è motivo "per poter essere esonerata". La richiesta della legale è stata poi verbalizzata. La perizia psichiatrica, che Berardi stava illustrando, ha stabilito che l'imputato Jelenic era perfettamente in grado di intendere e di volere, così come adesso è in grado di stare in giudizio.