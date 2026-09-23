Ribaltone meteo arriva il freddo e poi il caldo autunno dai due volti

L’autunno arriva ufficialmente sull’Italia, ma lo fa con un clima decisamente movimentato: prima l’irruzione di aria più fresca dai Balcani, con temperature in calo e venti in rinforzo, poi una nuova rimonta dell’anticiclone pronta a riportare il caldo, mercoledì 23 settembre coincide con l’equinozio d’autunno e segna anche un cambio di passo nelle condizioni meteorologiche. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo Giuliacci, il nucleo di aria fresca interesserà soprattutto le regioni meridionali, le Isole maggiori e il Medio Adriatico, con effetti evidenti anche sulle zone tirreniche. Le temperature sono destinate a diminuire da Nord a Sud, mentre i venti aumenteranno, in particolare lungo il versante adriatico, rendendo il clima più fresco e dinamico.

Non mancheranno inoltre piogge e temporali, soprattutto tra Sicilia e Calabria, mentre qualche rovescio potrà interessare anche la Sardegna e altre aree del Mezzogiorno. Sul resto del Paese, invece, il tempo sarà prevalentemente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e un clima decisamente più gradevole rispetto alle giornate caratterizzate dal caldo ancora estivo. Il vero cambiamento si avvertirà soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino, quando le temperature potranno risultare piuttosto basse e sarà necessario rispolverare la giacca. Durante il giorno, invece, il quadro resterà più mite, con valori che in alcune zone potranno ancora raggiungere i 26-27 gradi: insomma, un clima quasi estivo nelle ore centrali, ma ormai decisamente autunnale al mattino e dopo il tramonto. Ma il fresco non sembra destinato a durare a lungo.

Le proiezioni per i prossimi giorni indicano infatti un nuovo avvicinamento dell’anticiclone subtropicale, che nel corso del weekend potrebbe riportare condizioni più stabili e temperature nuovamente in aumento. Prima, però, una circolazione depressionaria proveniente da Oriente potrebbe interessare soprattutto il Sud nella giornata di venerdì 25 settembre, mantenendo ancora una certa variabilità. L’Italia si prepara così a vivere un inizio d’autunno dai due volti: da una parte il primo assaggio di freddo, con venti settentrionali, temperature in calo e qualche temporale; dall’altra un nuovo ritorno del caldo, che potrebbe riaffacciarsi già nel fine settimana. L’equinozio, dunque, porta con sé un cambio d’aria evidente, ma l’estate non sembra ancora intenzionata a lasciare completamente il campo.