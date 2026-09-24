Meteo, Giuliacci avverte gli italiani: "Arriva un fronte freddo, chi ha le ore contate"

La parentesi di stabilità che sta interessando l’Italia sembra avere le ore contate. Secondo gli ultimi aggiornamenti del team del colonnello Mario Giuliacci, giovedì 24 settembre una breve tregua garantita dall’Anticiclone delle Azzorre porterà condizioni prevalentemente soleggiate e temperature comprese tra 24 e 26 gradi. Localmente, tra Emilia, Toscana, Foggiano, Materano e zone interne delle Isole Maggiori, i valori potranno raggiungere i 27-28 gradi. Il cambiamento inizierà già in serata, quando l’avanguardia di un sistema perturbato proveniente dai Balcani raggiungerà il medio Adriatico. Si tratterà del preludio all’arrivo di una nuova massa d’aria fredda in discesa dalla Scandinavia, destinata a riportare instabilità e un sensibile calo delle temperature. I temporali pomeridiani interesseranno soprattutto Toscana, Lazio e Sardegna.

Venerdì 25 settembre l’impulso freddo darà così il via a una fase dal sapore decisamente autunnale. Le precipitazioni più frequenti e intense sono attese sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, mentre le temperature subiranno una netta flessione, favorendo un brusco cambio di scenario. Il maltempo, però, non dovrebbe durare a lungo. Tra il 28 settembre e il 2 ottobre, le proiezioni di Meteo Giuliacci indicano infatti un nuovo ritorno dell’alta pressione, con giornate più stabili, cieli sereni e temperature nuovamente in aumento. Al Centro-Nord le massime potrebbero tornare a sfiorare i 28 gradi, regalando una parentesi mite dal sapore quasi estivo.

Il Mezzogiorno resterà comunque più dinamico, con possibili temporali pomeridiani isolati soprattutto tra Calabria e Sicilia. Le tendenze fino al 7 ottobre delineano infine un quadro ancora variabile: dopo la tregua anticiclonica potrebbero arrivare nuove perturbazioni, con fenomeni più insistenti al Nord e al Sud. Tra fine settembre e inizio ottobre, dunque, estate e autunno continueranno ad alternarsi.