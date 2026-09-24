Salerno, 20enne accoltellata alle spalle senza motivo: caccia all'uomo

Una ragazza di vent'anni è stata accoltellata ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. È quanto accaduto ieri sera, mercoledì 23 settembre, in largo San Tommaso d'Aquino, nel centro storico di Salerno. Sul posto, è intervenuta una volante della polizia dopo che un passante ha segnalato la presenza di una giovane ferita. Dalle prime informazioni acquisite dagli agenti risulta che la ragazza, residente in provincia, mentre si trovava da sola in zona, è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto. La ventenne non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per identificare il responsabile.