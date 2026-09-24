Baldissero d'Alba, eseguita l'autopsia sul corpo del ladro ucciso: ecco cosa emerge

Gjovalin Lazri è stato colpito da uno solo dei 13 proiettili sparati da Roberto Mollo, il camionista che nella notte tra il 19 e il 20 settembre ha utilizzato una pistola calibro 9 per difendersi da una banda di ladri che si era intrufolata nella sua cascina a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. È quanto emerge dall'autopsia eseguita ieri mattina dai medici legali Valentina De Biasio e Lorenzo Varetto sul corpo del 36enne di origine albanese. L'esame ha rivelato che il colpo è entrato dalla base del collo e uscito dalla spalla.

All’obitorio civico di Torino, insieme ai due esperti, c'era Stefano Conti, perito balistico che si è già occupato del caso Roggero: "L’esame è durato più di tre ore, più del previsto perché è stato molto completo e approfondito - ha spiegato - È venuto fuori quello che ci si poteva aspettare, anche se ognuno ha le sue posizioni. Ma sarà fondamentale il sopralluogo nella cascina, che sarà anche la fase più delicata".