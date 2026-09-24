Garlasco, la chiusura delle indagini: "Così Sempio ha ucciso Chiara Poggi"

I pm pavesi sono pronti a notificare un nuovo avviso di chiusura delle indagini preliminari, dopo quello già recapitato lo scorso maggio. Salvo sorprese, la ricostruzione e gli elementi a carico sono immutati. Secondo l'accusa, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi "con un oggetto contundente", colpendo più volte la ragazza tanto da procurarle "almeno 12" ferite sul cranio e al volto per "motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale".

Gli inquirenti sono convinti che Sempio abbia visto video intimi di Chiara Poggi e del fidanzato Alberto Stasi custoditi in una chiavetta USB. Una settimana prima del 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio, l'indagato ha chiamato tre volte sul telefono fisso della famiglia Poggi, e - per chi lo accusa - avrebbe lasciato tracce nella villetta di via Pascoli a Garlasco.