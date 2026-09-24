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Modena, 50 ragazzi escono da scuola e saccheggiano un supermercato: il video-choc

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giovedì 24 settembre 2026
Modena, 50 ragazzi escono da scuola e saccheggiano un supermercato: il video-choc

1' di lettura

Scene di ordinaria follia in quel di Modena. Un gruppo di 50 ragazzi, appena usciti da scuola, ha saccheggiato un supermercato. L'episodio si è verificato martedì 22 settembre alle 14.30 circa in via Rainusso, all’interno del supermercato MD. E l'invasione è stata documentata con uno smartphone e pubblicata subito su TikTok. Gli scolari frequentano le scuole della zona. E, dopo essere entrati nel supermercato, hanno rubato diversi prodotti creando una situazione di forte agitazione, mettendo in difficoltà e spaventando lavoratori e clienti. Il gruppo, ha riportato il Corriere della Sera, si è poi spostato verso l'autostazione. 

"Dobbiamo lavorare affinché i comportamenti violenti, intimidatori o semplicemente incivili non trovino nel gruppo una forma di protezione o di legittimazione. Un branco non può diventare il luogo nel quale viene sospesa ogni responsabilità individuale", ha commentato il Partito democratico di Modena. "Quanto accaduto all'Md di via Rainusso a Modena "è un fatto grave. La logica del branco può manifestarsi nel furto, come in questo caso, ma può rivolgersi anche contro le persone, con conseguenze ben più gravi". Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. Su quanto accaduto al supermercato MD di via Rainusso stanno indagando le forze dell'ordine. Anche per verificare l'identità dei ragazzini appena usciti da scuola.  

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