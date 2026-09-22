Garlasco e la denuncia della morte sospetta di Ferri: "Particolari agghiaccianti", cambia tutto?

Altro colpo di scena sul delitto di Garlasco. La moglie di Giovanni Ferri ha presentato una denuncia per reato di omicidio contro ignoti. "Lo fa soltanto ora, dopo 16 anni, raccontando delle cose inedite, raccontando chi si era fatta sotto per dire alla signora che doveva essere sicura e riferire che si trattava di un suicidio - spiega l'avvocato Fabrizio Gallo ai microfoni di Mattino 5 -, racconta dei particolari abbastanza agghiaccianti su il prima e il dopo, questo che noi definiamo omicidio, per questione di correttezza e di segretezza non posso raccontare perché naturalmente la denuncia è posta al vaglio del dottor Napoleone già da ieri, quindi questa mattina lui la valuterà e quindi la iscriverà a modello 44 e per una questione di correttezza sua, perché sono sempre indagini segretate, sono manifestazioni della signora e dichiarazioni che non possono essere rilevate ma che costituiranno la parte fondamentale dell'inizio di questo nuovo percorso processuale e penale che si è già avviato verso l'omicidio nei confronti del marito".