Ricina, "granuli scuri" e poi questa foto: il giallo verso una svolta?

La svolta potrebbe arrivare a breve. Sul giallo di Pietracatella emergerebbero nuovi elementi su cui si stanno concentrando gli investigatori. Al centro dell'attenzione ci sarebbero una borraccia con un liquido trasparente e residui solidi e un piccolo contenitore con una sostanza granulare scura. Due oggetti prelevati nelle abitazioni della famiglia e finiti nel materiale sottoposto ad analisi. A rivelare le novità sulla morte di Antonella Di Ielsi , 50 anni, e della figlia Sara Di Vita , 15, decedute alla fine dello scorso dicembre dopo essere state intossicate dalla ricina, è Ore 14.

Nel recipiente sarebbe stato trovato anche un foglio di carta tipo scottex con materiale dall'aspetto analogo. Elementi che acquistano particolare interesse proprio perché uno dei punti ancora da chiarire è come sia avvenuta l'intossicazione da ricina. Al momento, tuttavia, non è stato stabilito che le sostanze presenti nei due oggetti siano ricina né che abbiano avuto un ruolo nella morte di Antonella e Sara. I due reperti provengono da luoghi diversi: uno sarebbe stato prelevato nella sala principale dell'abitazione di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, l'altro al piano inferiore, nella casa della madre dell'uomo.