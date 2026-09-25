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Ricina, "granuli scuri" e poi questa foto: il giallo verso una svolta?

venerdì 25 settembre 2026
Ricina, "granuli scuri" e poi questa foto: il giallo verso una svolta?

1' di lettura

La svolta potrebbe arrivare a breve. Sul giallo di Pietracatella emergerebbero nuovi elementi su cui si stanno concentrando gli investigatori. Al centro dell'attenzione ci sarebbero una borraccia con un liquido trasparente e residui solidi e un piccolo contenitore con una sostanza granulare scura. Due oggetti prelevati nelle abitazioni della famiglia e finiti nel materiale sottoposto ad analisi. A rivelare le novità sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15, decedute alla fine dello scorso dicembre dopo essere state intossicate dalla ricina, è Ore 14.

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Nel recipiente sarebbe stato trovato anche un foglio di carta tipo scottex con materiale dall'aspetto analogo. Elementi che acquistano particolare interesse proprio perché uno dei punti ancora da chiarire è come sia avvenuta l'intossicazione da ricina. Al momento, tuttavia, non è stato stabilito che le sostanze presenti nei due oggetti siano ricina né che abbiano avuto un ruolo nella morte di Antonella e Sara. I due reperti provengono da luoghi diversi: uno sarebbe stato prelevato nella sala principale dell'abitazione di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, l'altro al piano inferiore, nella casa della madre dell'uomo.

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Nel corso della trasmissione è stata mostrata anche una fotografia di Gianni Di Vita durante un'occasione conviviale alla quale partecipavano diverse persone. Accanto a lui apparivano la cugina Laura, che secondo quanto riferito dalla trasmissione lo ospita dallo scorso Natale, e Monia, indicata come un'amica di lunga data.

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