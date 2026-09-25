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Lecce, orrore a scuola: bimbo di 6 anni con un coltello lungo 13 cm nello zaino

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venerdì 25 settembre 2026
Lecce, orrore a scuola: bimbo di 6 anni con un coltello lungo 13 cm nello zaino

1' di lettura

Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare in una scuola di Trepuzzi nel Leccese è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. È accaduto ieri mattina, giovedì 24 settembre. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 cm. Subito è stata allertata la dirigenza. A scuola sono arrivati anche i genitori del piccolo e sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Attivati anche i servizi sociali.

Da quanto si apprende, il bambino potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe come conseguenza di una lite precedente con altri scolari. I carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti che sono coordinati dalla procura per i minorenni di Lecce.

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