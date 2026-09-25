Bergamo, tre bombole di gas aperte in casa: nigeriana accoltella un carabiniere e tenta di far saltare in aria il palazzo

Accoltella un carabiniere e tenta di far saltare in aria il palazzo con tre bombole di gas: è accaduto a Verdello, in provincia di Bergamo, dove una 46enne nigeriana è stata accusata di tentata strage. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, l’allarme è scattato intorno alle 13.35, quando a causa di una lite è stato richiesto l’intervento dei carabinieri in un palazzo abitato principalmente da famiglie di origine straniera.

Giunte sul posto, le forze dell'ordine hanno subito sentito un forte odore di gas all’interno dell’edificio. Poi, raggiunto il terzo piano, si sono introdotti all’interno di un appartamento, da cui arrivavano forti rumori. Lì si trovava la 46enne in evidente stato di alterazione. La donna, completamente nuda, urlava frasi sconnesse in lingua inglese e colpiva il pavimento con i pugni. Oltre all’odore di gas, in casa c’erano anche stanze allagate e fili elettrici scoperti. Un militare, allora, le si sarebbe avvicinato per metterla in sicurezza, ma dopo essere scivolato sul pavimento bagnato, sarebbe stato colpito all'addome con un coltello da cucina dalla nigeriana. Per fortuna, però, il carabiniere indossava il giubbotto antiproiettile e non è rimasto ferito.