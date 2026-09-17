Bergamo, tentò di rapire una bimba al supermercato: straniero assolto per vizio di mente

È stato assolto il 47enne romeno che tentò di rapire una bambina di soli 18 mesi al supermercato. I fatti risalgono al 14 febbraio 2025 quando una famiglia composta da madre, padre e figlia di un anno stava lasciando l’Esselunga di via Corridoni, a Bergamo. L'uomo provò a sottrarre la piccola alla mamma mentre le due stavano uscendo dal supermercato e lui ci stava entrando. In una frazione di secondo, si è abbassato e ha afferrato la bambina, strappandola alla madre e provocandole, nella colluttazione, la frattura del tallone sinistro e della tibia destra. L'episodio ha destato grande scalpore fin da subito, con tanto di video diffuso sui social.

Mentre assisteva alla scena con incredulità e spavento, la donna ha cominciato a urlare cercando di riprendersi la figlia. A quel punto è intervenuto subito il papà, che era di poco più avanti rispetto alle due e che è stato richiamato dalle urla della compagna. Accorsi in loro aiuto anche alcuni addetti al servizio di sicurezza del centro commerciale. Alla fine, la piccola è tornata alla sua famiglia, mentre il romeno è stato immobilizzato e poi arrestato dalla polizia, chiamata immediatamente sul posto.