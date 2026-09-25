Modena, i maranza saccheggiano il supermercato? Non si pentono e sbeffeggiano gli inquirenti

I giovani maranza che hanno preso d'assalto il supermercato Md di Modena nei giorni scorsi non si sarebbero pentiti affatto del loro gesto. Anzi, alcuni di loro avrebbero persino sbeffeggiato gli inquirenti durante gli interrogatori. Il punto vendita era stato saccheggiato, con tanto di video finito sui social. Tra gli oggetti rubati c’erano per lo più cibi già pronti, bevande energetiche e alcolici. Un nuovo tentativo di irrompere nel supermarket è stato fatto nei giorni successivi, ma i dipendenti sono riusciti a respingerli. Molti dei giovani coinvolti nel saccheggio, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, sarebbero minorenni e davanti agli investigatori non avrebbero mai chiesto scusa per quanto fatto.

I responsabili del supermercato hanno presentato un esposto ai carabinieri subito dopo l'assalto, mentre il giorno dopo all’interno del punto vendita è intervenuta anche la polizia che ormai presidia l’area circostante per evitare ulteriori disagi. Alcuni dei minori coinvolti e portati in Questura non solo non avrebbero mostrato segni di pentimento ma si sarebbero addirittura messi a sbeffeggiare gli inquirenti, nonostante la presenza dei propri genitori.