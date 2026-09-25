Garlasco, colpo di scena: Garofano sentito in procura a Pavia con alcuni ufficiali

Possibile svolta nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco tornato al centro dell’attenzione della Procura di Pavia. Secondo quanto riferito dal Tg1, i magistrati avrebbero ascoltato il generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del Ris che nel 2007 parteciparono alle indagini sull’omicidio.

Gli incontri si sarebbero svolti nel massimo riserbo e al momento non sono emersi dettagli sul contenuto delle audizioni. Gli inquirenti starebbero cercando di ricostruire alcuni passaggi delle attività investigative condotte all’epoca, con particolare attenzione agli accertamenti di carattere scientifico.

Il coinvolgimento dell’ex comandante del Ris e degli ufficiali che lavorarono sul caso potrebbe essere legato proprio ai nuovi approfondimenti avviati dalla Procura di Pavia. L’obiettivo sarebbe quello di verificare nuovamente elementi e procedure delle indagini svolte nel 2007, alla luce degli sviluppi più recenti dell’inchiesta.

Per ora, tuttavia, non sono state rese note contestazioni specifiche nei confronti degli investigatori ascoltati, né è chiaro se dalle loro testimonianze siano emersi nuovi elementi utili alla ricostruzione dell’omicidio.

La vicenda resta quindi in una fase di approfondimento investigativo. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle attività in corso e non è ancora possibile stabilire quale peso potranno avere le nuove audizioni nell’ambito dell’indagine. L’attenzione della Procura rimane concentrata soprattutto sugli aspetti scientifici delle attività svolte dopo il delitto di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia.