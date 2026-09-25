Garlasco, Angela Taccia ammette la relazione e stronca Sempio: "Un po' rimbambito"

"Sì, abbiamo avuto una storia e vi posso dire che di certo Andrea Sempio non è un violento come qualcuno ha insinuato da certe intercettazioni che sono avulse dal loro contesto". Angela Taccia non si nasconde. In un'intervista rilasciata al Giornale, l'avvocata di Andrea Sempio ha confermato tutte le voci che sono rimbalzate in questi mesi.

Solo un bacio quindi? "Io le cose le faccio bene o non le faccio. Siamo stati insieme tre mesi nel 2014". La storia risale alla morte di Chiara Poggi e allo scoppio del caso del delitto di Garlasco. "Io ho chiuso la storia, perché ho incontrato un ragazzo di cui sono innamorata ed è mio marito. Sono passati più di vent’anni e sono ancora innamorata di questo sant’uomo che divide la vita con me", ha sottolineato la Taccia.