Garlasco, Angela Taccia ammette la relazione e stronca Sempio: "Un po' rimbambito"

"Sì, abbiamo avuto una storia e vi posso dire che di certo Andrea Sempio non è un violento come qualcuno ha insinuato da certe intercettazioni che sono avulse dal loro contesto". Angela Taccia non si nasconde. In un'intervista rilasciata al Giornale, l'avvocata di Andrea Sempio ha confermato tutte le voci che sono rimbalzate in questi mesi.
Solo un bacio quindi? "Io le cose le faccio bene o non le faccio. Siamo stati insieme tre mesi nel 2014". La storia risale alla morte di Chiara Poggi e allo scoppio del caso del delitto di Garlasco. "Io ho chiuso la storia, perché ho incontrato un ragazzo di cui sono innamorata ed è mio marito. Sono passati più di vent’anni e sono ancora innamorata di questo sant’uomo che divide la vita con me", ha sottolineato la Taccia.
Lo Stato delle Cose, Sempio e il 13 agosto: Giletti contro TacciaDue settimane: il 28 settembre sapremo se la Procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, so...
Ma quando è venuta a sapere dell'attivismo di Andrea Sempio nel forum di maschioni Italian Seduction è andata su tutte le furie: "Ero furente: non mi aveva detto niente, per cui non mi sono neanche potuta preparare per affrontare la notizia. L’ho scoperto da altri ed è stata una brutta sorpresa. L’avrei menato per due giorni. Quelle cretinate oltretutto non gli appartengono minimamente... Una cosa è certa, però: posso dire che Andrea Sempio è sicuramente innocente, ne sono più che certa. Se non avessi questa certezza, avrei portato avanti una difesa ben diversa da quella che sto portando avanti con l’avvocato Liborio Cataliotti".
Massimo Giletti sbotta durante Lo Stato delle Cose: "Non giriamo attorno alle min***"Massimo Giletti perde la pazienza. Accade a Lo Stato delle Cose in onda su Rai 3. Nella puntata di lunedì 21 sett...
"Sono certa che non è una persona disturbata, violenta, tutt’altro. Eravamo troppo amici, allora come oggi, perché io non me ne potessi rendere conto. Ma dirò di più: è anche una persona delicata, tenera e ha un rapporto fraterno con i suoi amici. Dopo di me ha avuto altre relazioni con altre ragazze e con tutte è rimasto in ottimi rapporti. È un ragazzo perbene, rimbambito a volte, ma non certo un assassino".