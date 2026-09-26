Ore 9.58: terremoto su Garlasco, la svolta che può ribaltare il quadro

Proseguono le verifiche sugli spostamenti di Andrea Sempio nella mattina dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Al centro dell’attenzione è finito in particolare il segnale agganciato dal cellulare di Sempio alle 9:58, un dato considerato rilevante per ricostruire i suoi movimenti di quella mattina.

Il tema è stato affrontato durante Mattino 5, dove sono stati illustrati alcuni sopralluoghi effettuati a Garlasco per verificare la ricezione del telefono in diversi punti del paese. Secondo quanto riferito nella trasmissione, il segnale sarebbe risultato particolarmente significativo nella zona centrale e, in particolare, nell’area di via Pascoli, dove si trova l’abitazione della famiglia Poggi.

Le verifiche, condotte anche con strumenti tecnici e con il contributo dell’ingegnere Porta, avrebbero messo in evidenza una ricezione più intensa nei pressi della casa di Chiara rispetto alla zona in cui Sempio abitava all’epoca. Gli accertamenti hanno preso in considerazione anche possibili differenze legate alla configurazione delle celle telefoniche e alle condizioni di copertura della rete.

Il dato delle 9:58 viene quindi inserito nella più ampia ricostruzione degli spostamenti di Sempio. Da quell’orario, secondo l’ipotesi discussa in trasmissione, potrebbe essere valutato anche il tempo necessario per raggiungere Vigevano, località collegata a uno scontrino già al centro delle ricostruzioni investigative.

Gli esperti sottolineano tuttavia che l’intensità del segnale non equivale automaticamente alla posizione esatta di un telefono: il dato deve essere interpretato alla luce della configurazione della rete e degli altri elementi disponibili.