Lodi, 15enne trovato morto sotto a un traliccio: spunta una pista agghiacciante

Un ragazzino di 15 anni è stato trovato morto vicino a un traliccio dell'alta tensione, in una zona isolata della campagna lodigiana, a circa cinque chilometri a est di Lodi. La terribile scoperta è avvenuta nella serata di venerdì 25 settembre. Sul posto, quindi, sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco. Per il giovane, però, non c'era più nulla da fare. Sul corpo – secondo quanto si apprende - sarebbero stati rinvenuti evidenti segni di scottature. Ma a chiarire tutto saranno poi gli accertamenti medico-legali. Accanto al cadavere sarebbe stato trovato anche lo smartphone del ragazzo. Non si esclude nessuna pista, compresa una possibile sfida o gioco social, ma le indagini sono ancora in corso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, come riportato dall'Ansa, il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie. Il suo corpo, che sarebbe poi stato recuperato dai vigili del fuoco, presenterebbe segni di folgorazione. Come si legge sul Giorno, la madre del minorenne ne aveva denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine nelle ore precedenti. Successivamente, intorno alle 22 di ieri sera, l'agghiacciante scoperta. A fare il tragico ritrovamento i tecnici di Terna, dopo aver riscontrato una anomalia sull'impianto. Giunti sul posto per un controllo, hanno subito lanciato l'allarme. Probabilmente al momento della tragedia il 15enne si trovava da solo. Tuttavia, sarebbero ancora in corso accertamenti per escludere completamente che amici o conoscenti fossero in zona al momento della morte.