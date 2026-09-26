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Messina, donna getta acido sul suo avvocato: "Non pensavo potesse arrivare a questo"

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sabato 26 settembre 2026
Messina, donna getta acido sul suo avvocato: "Non pensavo potesse arrivare a questo"

2' di lettura

Una donna lancia dell'acido addosso al suo avvocato, provocandogli profonde ustioni, e poi scappa: è successo nella serata di ieri, venerdì 25 settembre, a Messina. Dopo l'aggressione, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico "Gaetano Martino" di Messina e infine trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni. Le ustioni da acido avrebbero interessato circa il 20% del corpo, ma sarebbero apparse fin da subito piuttosto profonde a causa del prodotto caustico utilizzato. Al momento sarebbe ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con la prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Intanto i carabinieri del comando provinciale di Messina stanno indagando su quanto accaduto. 

Contattato dall'Ansa, l'avvocato vittima di aggressione, dall'ospedale di Catania dove è ricoverato, ha spiegato: "È stata una mia cliente che aveva problemi mentali, infatti è stata per anni all'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma non pensavo potesse arrivare a questo". Poi, ha sottolineato di "essere fortunosamente fuori pericolo". "Appena mi ha visto - ha aggiunto - mi ha detto che voleva bere un poco d'acqua e inaspettatamente ha preso l'acido e me lo ha buttato addosso. Fortunatamente non è riuscita a prendermi negli occhi, anche perché avevo gli occhiali. Tuttavia mi ha preso nella parte bassa del volto, nel collo e in varie altre parti del corpo. Mi sono chiuso nell'auto e sono scappato, sono arrivato nel mio studio e avevo tutti i vestiti bruciati dall'acido".

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L'avvocato, dunque, ha proseguito: "Io non ho avuto mai problemi con lei, io sono alto un metro e novanta quindi non avevo paura. Ma dopo quello che ha fatto ne ho avuta molta". Su cosa potrebbe avere spinto la donna a commettere il grave gesto, invece, la vittima ha detto: "L'unico episodio per il quale si sarebbe potuta arrabbiare in passato con me era che gli avevo detto di dire la verità per un fatto del quale aveva accusato una persona, ma non pensavo potesse farmi questo ora". Dopo l'aggressione, ha concluso, "la donna è fuggita, gli investigatori sanno chi è, e la stanno cercando".

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