Messina, donna getta acido sul suo avvocato: "Non pensavo potesse arrivare a questo"

Una donna lancia dell'acido addosso al suo avvocato, provocandogli profonde ustioni, e poi scappa: è successo nella serata di ieri, venerdì 25 settembre, a Messina. Dopo l'aggressione, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico "Gaetano Martino" di Messina e infine trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni. Le ustioni da acido avrebbero interessato circa il 20% del corpo, ma sarebbero apparse fin da subito piuttosto profonde a causa del prodotto caustico utilizzato. Al momento sarebbe ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con la prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Intanto i carabinieri del comando provinciale di Messina stanno indagando su quanto accaduto.

Contattato dall'Ansa, l'avvocato vittima di aggressione, dall'ospedale di Catania dove è ricoverato, ha spiegato: "È stata una mia cliente che aveva problemi mentali, infatti è stata per anni all'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma non pensavo potesse arrivare a questo". Poi, ha sottolineato di "essere fortunosamente fuori pericolo". "Appena mi ha visto - ha aggiunto - mi ha detto che voleva bere un poco d'acqua e inaspettatamente ha preso l'acido e me lo ha buttato addosso. Fortunatamente non è riuscita a prendermi negli occhi, anche perché avevo gli occhiali. Tuttavia mi ha preso nella parte bassa del volto, nel collo e in varie altre parti del corpo. Mi sono chiuso nell'auto e sono scappato, sono arrivato nel mio studio e avevo tutti i vestiti bruciati dall'acido".