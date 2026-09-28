Garlasco, chiuse le indagini: "La scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio"

La scarpa modello Frau taglia 42 "è compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio". È quanto emerge dal materiale depositato oggi, lunedì 28 settembre, dalla procura di Pavia, insieme alla notifica della chiusura delle indagini sul 38enne nato a Vigevano. I pm pavesi sono convinti che sia stato lui, e non Alberto Stasi, a uccidere Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007.
Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i pm hanno depositato ora nuovi atti tra cui consulenze, come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul Dna, per rafforzare le accuse. I pm hanno notificato a Sempio un avviso di conclusione dell'inchiesta, che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima.
Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio: "I Ris nascosero le prove sull'innocenza di Stasi", viene giù tuttoLa Procura di Pavia ha chiuso, per la seconda volta, le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiar...
La scarpa modello Frau 42 sarebbe quella che avrebbe indossato l'assassino di Chiara, di cui furono repertate diverse tracce insanguinate "a pallini" sul pavimento della villetta di via Pascoli. I nuovi accertamenti svolti dai consulenti della procura "non consentono di sostenere l’esistenza di un’incompatibilità fisica tra la conformazione del piede di Andrea Sempio e la traccia di scarpa oggetto di analisi".
Viene inoltre specificato che i consulenti tecnici "sollecitati all'analisi di un'ulteriore consulenza inoltrata dalla difesa Poggi il 24/09/26, hanno depositato una nota sulle dimensioni di una scarpa Mod. Frau taglia 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio".
Garlasco, Carmelo Abbate inchioda Sempio: "Stasi è innocente. Da ora nulla sarà più come prima"«Per quanto riguarda la condanna di Alberto Stasi io, in modo molto trasparente e cristallino, da sempre sono conv...
Tra il materiale depositato, c'è anche una consulenza tecnico-scientifica sull'"impronta 33", ovvero quella di un palmo destro che venne rinvenuta sulla parete delle scale che scendono nella cantina della villetta dei Poggi, vicino al corpo della vittima. La consulenza afferma come non sia possibile escludere che chi ha toccato il muro avesse le mani imbrattate di sangue.