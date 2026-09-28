Garlasco, chiuse le indagini: "La scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio"

La scarpa modello Frau taglia 42 "è compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio". È quanto emerge dal materiale depositato oggi, lunedì 28 settembre, dalla procura di Pavia, insieme alla notifica della chiusura delle indagini sul 38enne nato a Vigevano. I pm pavesi sono convinti che sia stato lui, e non Alberto Stasi, a uccidere Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007.

Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i pm hanno depositato ora nuovi atti tra cui consulenze, come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul Dna, per rafforzare le accuse. I pm hanno notificato a Sempio un avviso di conclusione dell'inchiesta, che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima.